حكومة إقليم كوردستان.. استراتيجية شاملة لتعزيز التشغيل وتنمية الموارد البشرية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تواصل حكومة إقليم كوردستان مساعيها الحثيثة لتوفير فرص العمل للشباب واستثمار طاقاتهم. وفي إطار جهودها المستمرة لتنمية الاقتصاد وخفض معدلات البطالة، أعلنت الحكومة، عبر دائرة الإعلام والمعلومات، عن جملة من المنجزات الهامة في مجال خلق فرص العمل ودعم الكفاءات المحلية.

وقد شملت هذه الخطوات مجالات متنوعة في القطاعين العام والخاص، مستهدفةً شريحة واسعة من المواطنين، وكما يلي:

قطاع التربية والتعليم العالي

لرفع المستوى العلمي وسد الشواغر، تم تحويل 3,800 محاضر في التعليم العالي و 38,000 محاضر في وزارة التربية إلى نظام العقود، وذلك على نفقة الإيرادات المحلية.

في خطوة هامة لدعم المتفوقين، صدر قرار بتعيين 4,925 خريجاً من الثلاثة الأوائل على مستوى الجامعات والمعاهد.

القطاع الصحي والتوظيف الحكومي

تعيين 779 من خريجي الكليات الطبية الحكومية في القطاع الصحي.

تعيين 500 موظف جديد مخصص لمحافظة حلبجة.

دعم المشاريع والقطاع الخاص

توفير 140,000 فرصة عمل جديدة من خلال المشاريع الاستثمارية.

توفير أكثر من 18,000 فرصة عمل عبر المصانع والمعامل.

ساهم "صندوق دعم المشاريع الصغيرة" في مساعدة 8,136 شاباً لإطلاق مشاريعهم الخاصة، فضلاً عن تأمين وتسهيل 29,000 مشروع آخر.

ضمن مبادرة (گەشانەوە)، تم تقديم قروض طويلة الأمد بقيمة 2.75 مليار دينار لدعم المشاريع.

التدريب والضمان الاجتماعي للعمال

استفاد 9,718 شخصاً من دورات التدريب المهني الهادفة لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

شمول 116,000 عامل محلي وأجنبي بالضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.