المفوضية: إنجاز 50% من الطعون الانتخابية… والتعاون مستمر مع الهيئة القضائية لحسم النتائج في موعدها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد عماد جميل، عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجود "تعاون كبير" بين المفوضية والهيئة القضائية المختصة بهدف إنجاز الطعون الانتخابية ضمن السقف الزمني المحدد.

وقال جميل في تصريح لـ كوردستان24 إن المفوضية استكملت الأسبوع الماضي إرسال جميع التوصيات الفنية والقانونية الخاصة بالطعون إلى الهيئة القضائية، التي أعلنت اليوم أنها أنجزت نحو 50% من تلك الطعون، بواقع 428 طعناً، فيما تستكمل النظر في البقية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن المفوضية ما تزال تتعامل مع شكاوى المرشحين والتحالفات، سواء ضد مرشحين فائزين أو غير فائزين، لافتاً إلى أن بعض تلك الشكاوى أدت سابقاً إلى استبعاد مرشحين وفرض غرامات مالية على أحزاب وتحالفات، بينما تم رد جزء آخر لعدم كفاية الأدلة.



أنواع الشكاوى وما تم إنجازه

وبيّن جميل أن المفوضية تلقت 103 شكاوى تتعلق بعمليات الاقتراع العام والخاص، صُنِّفت إلى:

60 شكوى خضراء

43 شكوى صفراء

ولم تُسجّل أي شكوى حمراء تؤثر في النتائج أو تشير إلى خروق داخل محطات الاقتراع.

وأشار إلى أن جميع الشكاوى تُنشر قراراتها على الموقع الرسمي للمفوضية، ويحق للمعترضين تقديم طعون أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من صدور القرار.



التأثير على النتائج

وأكد جميل أن بعض قرارات مجلس المفوضين السابقة أدت إلى تغيير مقاعد داخل الكتل وخارجها، لكنه أشار إلى أن الطعون الحالية لم تُغيّر حتى الآن من آلية توزيع المقاعد بانتظار حسم ما تبقى منها من قبل الهيئة القضائية.

بغداد تتصدر عدد الطعون

ولفت إلى أن محافظة بغداد سجّلت العدد الأكبر من المرشحين، بواقع نحو 2,298 مرشحاً، ما جعلها صاحبة الحصة الأكبر من الطعون، أغلبها يتعلق بعدم تطابق النتائج المعلنة مع ما يتوقعه المرشحون وأنصارهم، دون تقديم وثائق أو أشرطة تسجيل تثبت ذلك.

وأضاف أن المفوضية حرصت على توزيع الأشرطة داخل المحطات بعد العدّ والفرز الإلكتروني تفادياً لأي التباس، لكنها فوجئت بأن غالبية الطعون "غير مدعومة بالأدلة المطلوبة".

وأكد جميل أن العمل مستمر لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية، مشدداً على أن قرارات الهيئة القضائية "باتة وملزمة" للطرفين: المفوضية ومقدمي الطعون.