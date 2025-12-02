إطلاق حملة صحية داخل الإصلاحيات في إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال المدير العام لإصلاحيات إقليم كوردستان، إحسان عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء 2 كانون الأول 2025، إنهم يطلقون حملة للفحوص الطبية للمحتجزين الإصلاح في دهوك، على أمل تقديم خدمة جيدة لهم.

وأضاف أن الحملة، بالتنسيق مع المديرية العامة للصحة في دهوك، وستستمر أسبوعاً، وتشمل إلى جانب الفحوص الطبية توفير المستلزمات والأدوية والاحتياجات الصحية الأخرى.

وأشار عبد الرحمن إلى أن العملية ستبدأ بتنظيف وتعقيم السجون وتطهيرها من الجراثيم، ومن ثم الاطلاع على صحة السجناء، ومن تُكتشف معاناتهم من أمراض سيتم عرضهم على طبيب مختص، مع توفير الأدوية والملابس اللازمة لهم.

كما أشاد المدير العام للإصلاح في إقليم كوردستان بدور منظمة النرويجية ومنظمة PAW في تقديم الدعم لتوفير الاحتياجات الخاصة للسجناء.