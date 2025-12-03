واشنطن تدرس "تحصين" أجواء كوردستان.. وترامب: ضرب "نووي طهران" غيّر بوصلة العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس الطلب الذي تقدم به إقليم كوردستان لتزويده بمنظومة دفاع جوي، مشيراً إلى أن موقف العراق تجاه واشنطن قد تغير بالكامل وأصبح أكثر ودية، وذلك عقب استهداف البنية التحتية النووية الإيرانية مطلع العام الجاري.

وفي تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، أمس الثلاثاء 2 كانون الأول 2025، قال الرئيس ترامب بخصوص تزويد إقليم كوردستان بمنظومة دفاع جوي: "إننا نفكر في الأمر، لم يكن هذا الموضوع ضمن أولوياتنا سابقاً، لكننا أصبحنا نسمع عنه بشكل متزايد الآن".

وأضاف ترامب: "إن الوضع في العراق يختلف تماماً عما كان عليه قبل تدميرنا للقدرات النووية الإيرانية، وقد شهدت العلاقات تحولات كبيرة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى تراجع "عامل الخوف" من إيران وانخفاض هيبتها بشكل ملحوظ، مؤكداً أنها لم تعد تمارس ذلك الدور المهيمن. وأوضح قائلاً: "في السابق، كانت إيران تلعب دور (المهدد) الرئيسي في الشرق الأوسط، وكان العراق يتعرض للقمع من قبل طهران".

وشدد ترامب على أنه عقب الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، أصبح العراق أكثر انفتاحاً على الحوار مع واشنطن وأبدى استعداداً أكبر للتفاهم.

وتابع قائلاً: "لقد رشحني العراق لجائزة نوبل، وهو شرف عظيم لم نكن نتوقعه من الجانب العراقي".

كما انتقد الرئيس الأمريكي السياسات السابقة لبلاده، قائلاً: "كان لدينا رئيس سابق اعتقد أن غزو العراق فكرة ذكية للغاية؛ لقد قمنا بالغزو، وفجأة، وبدلاً من وجود قوة توازن الكفة مع إيران، انتهى الأمر بسيطرة طهران على الشرق الأوسط لفترة طويلة".