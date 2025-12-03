تربية إقليم كوردستان تؤكد على إحياء يوم علم كوردستان رغم تزامنه مع الامتحانات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان تعميماً موجهاً إلى المديريات العامة للتربية في أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة، كرميان، زاخو، سوران، رابرين، والدراسة الكوردية في كركوك، دعت فيه إلى إحياء مناسبة “يوم علم كوردستان” في جميع المؤسسات التعليمية يوم 17 كانون الأول 2025.



ساعة أولى للاحتفال قبل بدء الامتحانات

وبحسب التعميم، تلزم الوزارة جميع المدارس الحكومية والأهلية والدولية بتخصيص الساعة الأولى من الدوام الرسمي لإقامة مراسم رفع علم كوردستان وتنظيم فعاليات احتفالية بالمناسبة، رغم تزامن اليوم مع فترة الامتحانات.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستُجرى مباشرة بعد انتهاء المراسم دون أي تأجيل لليوم الدراسي.



شمولية القرار تشمل كركوك أيضاً

وشددت الوزارة على أن الالتزام يشمل حتى المدارس الكوردية التابعة لتربية الإقليم داخل محافظة كركوك، في خطوة تحمل بعداً رمزياً مهماً، نظراً للحساسية السياسية المتعلقة برفع العلم في المحافظة منذ أحداث 2017.



مناسبة وطنية ورمز تاريخي

يُحيي إقليم كوردستان يوم 17 ديسمبر من كل عام ذكرى رفع علم كوردستان لأول مرة في جمهورية مهاباد عام 1945، وهي المناسبة التي اعتمدها برلمان كوردستان يوماً وطنياً بموجب القرار رقم 48 لسنة 2009.

وفي العادة، ترافق هذه المناسبة فعاليات واسعة داخل المدارس، تشمل ارتداء الزي الكوردي التقليدي وتحويل الساحات المدرسية إلى لوحات احتفالية ذات طابع تراثي.



توقيت دقيق وسط ذروة الامتحانات

ويأتي التعميم في وقت تشهد فيه المدارس ذروة امتحانات الفصل الأول أو الامتحانات الشهرية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى التأكيد على الموازنة بين متطلبات العملية التعليمية والاحتفاء بالمناسبة الوطنية عبر تخصيص ساعة واحدة فقط للاحتفال، ثم استئناف الامتحانات كالمعتاد.