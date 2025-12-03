رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير اليونان لدى العراق

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 3 كانون الأول (ديسمبر) 2025، سفير اليونان لدى العراق جورجيوس ألمانوس، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وفي مستهل اللقاء، الذي حضره القنصل العام اليوناني لدى الإقليم نيكولاوس ستيرغيولاس، أشاد رئيس الحكومة بعمق العلاقات التاريخية والودية التي تجمع الجانبين، معرباً عن شكره وتقديره للجهود الحثيثة التي بذلها السفير خلال فترة عمله للدفع بالعلاقات الثنائية نحو مستويات متقدمة من التعاون في شتى المجالات.

من جانبه، أبدى السفير اليوناني إعجابه الكبير بمسيرة الإعمار والتقدم التي يشهدها إقليم كوردستان، مهنئاً رئيس الحكومة بنجاح المشاريع التنموية والخطوات الإصلاحية المنجزة في مختلف القطاعات، كما جدد حرص بلاده على توطيد أواصر الصداقة وتوسيع آفاق الشراكة مع الإقليم.