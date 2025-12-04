الحكم على طبيب الممثل ماثيو بيري بالسجن 30 شهرا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- حُكم الأربعاء على الطبيب الذي غذى إدمان نجم مسلسل "فريندز" التلفزيوني ماثيو بيري الذي توفي بسبب جرعة زائدة من الكيتامين في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بالسجن 30 شهرا.

والطبيب سلفادور بلاسينسيا هو أحد الأشخاص الرئيسيين المسؤولين عن وفاة بيري والتي يحاكم خمسة أشخاص في إطارها.

ولم يزود بلاسينسيا بيري مادة الكيتامين، لكنه اعترف بأنه باعه حوالى عشرين عبوة من هذا المخدر الخاضع لرقابة شديدة، في الأسابيع التي سبقت وفاته.

وكان يواجه عقوبة تصل إلى 40 عاما في السجن وقد تعهد التخلي طواعية عن ممارسة الطب.

وفي بيان مكتوب قدم للمحكمة، قالت والدة الممثل سوزان بيري وزوجها كيث موريسون، إن الطبيب فشل في تأدية واجبه.

وأضاف البيان أن "تعافي ماثيو (بيري) كان يتوقف على قولك لا".

من جهتهم، قال محامو الطبيب في بيان "هو ليس شخصا سيئا. هو شخص ارتكب أخطاء جسيمة في قراراته الطبية المتعلقة بالاستخدام غير المصرح به للكيتامين".

وصدمت وفاة ماثيو بيري الذي عُثر عليه فاقدا للوعي في حوض جاكوزي في شقته في تشرين الأول/أكتوبر 2023، جمهور مسلسل "فريندز"، وأعقبتها موجة من الإشادات بالممثل الراحل في هوليوود.

وكان الممثل الذي أدى دور تشاندلر بينغ في المسلسل الشهير، تحدث علنا عن مشكلاته مع الإدمان.

وهو كان يتناول الكيتامين تحت إشراف طبي كجزء من جلسات علاج الاكتئاب. لكن هذا المخدر القانوني يُساء استخدامه أحيانا لأهداف منشطة أو ترفيهية. وقد عاد بيري إلى الإدمان في خريف 2023، وفق التحقيق.

AFP