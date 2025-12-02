من "قُبهان" إلى "الجامع الكبير".. فرنسا تموّل مشروعاً لإحياء تاريخ "العمادية" وإنقاذ 6 معالم أثرية

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تهدف إلى حماية الإرث الحضاري لمنطقة "بهدينان"، انطلق في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك مشروع واسع لترميم وتأهيل ستة مواقع أثرية بارزة، بدعم مالي مباشر من الحكومة الفرنسية وتنفيذ من قبل منظمة (إكسبرتيز فرانس).

ويأتي هذا المشروع لإنقاذ معالم تاريخية كانت لقرون منارة للعلم والدين في المنطقة، إلا أنها باتت مهددة بالاندثار بفعل عوامل الزمن والمناخ.

"قُبهان".. جامعة العلماء

تتصدر "مدرسة قُبهان" قائمة المواقع المستهدفة بالترميم. هذا الصرح الذي شُيّد عام 1534م في عهد السلطان حسين ولي، أمير إمارة بهدينان، لم يكن مجرد بناء حجري، بل كان بمثابة "جامعة" تخرج منها عشرات العلماء والمثقفين والعباقرة على مر القرون.

وفي هذا السياق، يقول خبير الآثار محمد شريف، لـ كوردستان 24، إن "مدرسة قُبهان كانت تتجه نحو الزوال الكلي، حيث تفقد أجزاءً من معالمها سنوياً". ويؤكد شريف أن "إعادة إعمار هذا المعلم ستعود بمكاسب اقتصادية كبيرة لأهالي المنطقة من خلال تنشيط الحركة السياحية وإنعاش الأسواق والبساتين المحيطة بها".

خارطة الترميم: مساجد وكنائس

لا يقتصر المشروع على مدرسة قُبهان، بل يشمل خارطة متنوعة تعكس التسامح الديني والتاريخي في العمادية، حيث تضم القائمة:

مقبرة الأمراء.

جامع العمادية الكبير.

الكنيسة الكلدانية.

موقع "كورا سيريجي".

ضريح "بير حزان".

تقنيات فرنسية وأيادٍ محلية

وعن التفاصيل الفنية للمشروع، أوضح هيوار آميدي، مدير آثار محافظة دهوك، أن العمل يتم وفق عقد مبرم مع الوكالة الفرنسية لمدة عام كامل.

وقال آميدي: "باشرنا المرحلة الأولى التي تتضمن التنظيف وإزالة الأنقاض والتوثيق قبل حلول موسم الأمطار والثلوج. وتعتمد الفرق الفنية على صور وثائقية تعود لأكثر من 100 عام لضمان استعادة الشكل الأصلي للمعالم".

وأضاف أن "مرحلة الترميم الفعلي ستبدأ بعد نحو شهرين، باستخدام المواد التقليدية الأصلية كالحجر والجص، وبسواعد وخبرات من أبناء المنطقة أنفسهم".

بوابة للسياحة العالمية

وتعول إدارة القضاء والمختصون على هذا المشروع ليكون نقطة تحول في القطاع السياحي. حيث يشير التقرير إلى أن ترميم هذه الشواخص التاريخية لن يحفظ الهوية الثقافية للمنطقة فحسب، بل سيحول العمادية إلى قبلة للسياح المحليين والأجانب، مما يعزز التعريف بالحضارة العريقة لهذه المدينة الجبلية.



تقریر: ریبوار حلمی – كوردستان24 – دهوك