العراق يحتل المرتبة الثانية بين أكبر مصدّري النفط إلى الولايات المتحدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- احتل العراق المرتبة الثانية بين أكبر مصدّري النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال الاسبوع الماضي بـ 435 ألف برميل يومياً، مرتفعة بمعدل 149 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأحد، إن متوسط استيرادات الولايات المتحدة من النفط الخام من تسع دول رئيسة بلغ 4.877 ملايين برميل يوميًا، منخفضًا بمقدار 815 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع السابق الذي سجل 5.692 ملايين برميل يوميًا.

وأضافت في بيانٍ لها، أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بلغت 435 ألف برميل يوميًا، مرتفعة بمعدل 149 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، حيث سجلت 378 ألف برميل يوميًا، ما وضع العراق في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر المصدّرين.

وأشار البيان إلى أن أعلى واردات النفط إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل 3.448 ملايين برميل يوميًا، تلتها السعودية بمعدل 348 ألف برميل، ومن البرازيل 137 ألف برميل، والمكسيك 131 ألف برميل يومياً.

وبحسب الإحصائية، بلغت كمية الاستيرادات من فنزويلا 122 ألف برميل يوميًا، ومن ليبيا والإكوادور 87 ألف برميل لكل منهما، ومن نيجيريا 82 ألف برميل يوميًا، فيما لم تستورد اميركا أي كمية من كولومبيا خلال الأسبوع ذاته.

ويعد استهلاك الولايات المتحدة الأميركية اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، ما يجعلها أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعتمد على هذه الدول العشر في توفير معظم النفط الخام ومشتقاته.