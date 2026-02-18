الكشف عن تفاصيل 4,292 رحلة جوية لجيفري إبستين وقائمة بآلاف الركاب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشفت وثائق وسجلات طيران جديدة مرتبطة بالملياردير الراحل والمُدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، عن أرقام ضخمة تتعلق بحركة طائراته الخاصة والركاب الذين تنقلوا على متنها على مدار سنوات، مما يعيد تسليط الضوء على شبكة علاقاته الواسعة مع نخب السياسة والأعمال والفن.

وفقاً للبيانات التي وثقها أرشيف (JMail Archive)، سجلت طائرات إبستين الخاصة 4,292 رحلة جوية، بإجمالي وقت طيران بلغ 10,343 ساعة. وتشير السجلات إلى أن هذه الرحلات نقلت ما مجموعُه 3,302 راكباً.

تضمنت سجلات الرحلات أسماءً مألوفة في أوساط النخبة العالمية، من بينهم الملياردير المؤسس لشبكة "لينكد إن" ريد هوفمان، والمخرج السينمائي الشهير وودي آلن.

والأكثر إثارة للجدل في هذه الوثائق هو وجود مدخلات متكررة لمسافرات تحت مسمى "[اسم امرأة مجهولة]"، دون ذكر أي بيانات تعريفية أو أسماء حقيقية، وهو ما يعزز الشكوك حول محاولات طمس هويات الضحايا أو القصر الذين كانوا يُنقلون إلى جزر إبستين الخاصة أو مقرات إقامته.

كان جيفري إبستين خبيراً مالياً أمريكياً ذا نفوذ هائل، أدين بتهم إدارة شبكة واسعة للاتجار بالجنس مع القصر. انتحر (وفق الرواية الرسمية) في زنزانته بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة، مما ترك العديد من الأسئلة دون إجابات حول شركائه.

"لوليتا إكسبريس" (Lolita Express)

هو اللقب الذي أُطلق على طائرة إبستين الخاصة من طراز "بوينغ 727". كانت هذه الطائرة هي الوسيلة الرئيسية لنقل ضيوفه من المشاهير والسياسيين إلى جزيرته الخاصة "سانت جيمس الكبرى" في جزر فيرجن الأمريكية، والتي كانت تُعرف بكونها مسرحاً لعمليات الاستغلال الجنسي.

قانونياً، لا يعني ظهور اسم شخص ما في سجلات طيران إبستين بالضرورة تورطه في جرائم جنسية. ومع ذلك، تُستخدم هذه القوائم كأدوات ضغط سياسي وقانوني لمعرفة من كان على علم بنشاطاته أو من شارك فيها، خاصة في ظل استمرار محاكمة شريكته السابقة "غيسلين ماكسويل" التي تقضي حكماً بالسجن لـ20 عاماً.

تأتي أهمية توثيق هذه الرحلات الآن كجزء من مساعٍ حقوقية وقانونية لضمان الشفافية. فالسجلات ليست مجرد أرقام، بل هي "خارطة طريق" للمدعين العامين والضحايا لتتبع التحركات والتواريخ التي قد تتطابق مع شهادات الضحايا حول عمليات الاختطاف أو النقل القسري عبر الحدود الدولية والولايات الأمريكية.

المصدر: بيانات مؤرشفة عبر (JMail Archive).