طبيب كوردي يحصل على المركز الأول في مؤتمر دولي للقلب بالإمارات

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تمكّن طبيبٌ مختص بأمراض القلب والأوعية الدموية في مدينة دهوك، من حصد المركز الأول خلال مشاركته في مؤتمر دولي بدولة الإمارات بعد تقديمه حالةً طبية معقدة.

الدكتور محمد سليم مطر، اختصاصي في مركز آزادي لأمراض القلب في دهوك، شارك في المؤتمر السنوي لـ”جمعية الخليج للتداخلات القلبية” (GIS).

عرض الدكتور محمد في المؤتمر قصة نجاح علاج مريض كان يُعاني من انسداد كامل في الشريان الرئيسي الأيسر للقلب (Left Main Artery).

وبحسب المعلومات، وخلال إجراء عملية القثطرة ووضع الشبكة والبالون للمريض، تعقّد الوضع الصحي وأصيب المريض بجلطة قلبية حادة.

ورغم المخاطر، استطاع الدكتور محمد عبر استخدام عدة تقنيات حديثة ومتطورة في مجال القثطرة تجاوز التعقيدات وإنقاذ حياة المريض من الموت، وحالياً حالة المريض الصحية مستقرة وجيدة.

وقدمت المديرية العامة لصحة دهوك التهاني للدكتور محمد سليم، مثنيةً على جهوده، معتبرةً هذا الإنجاز مصدر فخر للقطاع الصحي في المحافظة ولأطباء كوردستان.

ويُعد مركز آزادي للقلب في مدينة دهوك واحداً من أبرز المراكز المتقدمة في العراق، حيث تُجرى فيه سنوياً آلاف عمليات الجراحة والقثطرة، ويقدم خدماته لسكان دهوك والمناطق المجاورة.

ويعتبر مؤتمر جمعية الخليج للتداخلات القلبية (Gulf Intervention Society) من أهم التجمعات العلمية في منطقة الشرق الأوسط والخليج، ويُعقد سنوياً في دولة الإمارات، حيث تتم مناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات في مجال القثطرة وجراحة القلب بمشاركة نخبة من أطباء العالم.

ويُعد فتح شريانٍ مسدودٍ بالكامل (Chronic Total Occlusion) أو مصاب بانسداد معقد أحد أصعب عمليات القثطرة، ويتطلب خبرة عالية وتقنيات متقدمة.