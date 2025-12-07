عصر التعدد المصرفي في كوردستان يقترب من نهايته

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، لـ كوردستان24، أن عملية توحيد المصارف التجارية والمتخصصة دخلت مرحلة التنفيذ، حيث باشرت لجنة عليا في أربيل والسليمانية ودهوك بمهامها.

وبحسب المصدر نفسه، ووفقاً للخطة الموضوعة، سيتم في المرحلة الأولى دمج كل أربعة مصارف في مصرف واحد، بهدف الوصول خلال عام واحد إلى مصرف تجاري واحد فقط في أربيل وباقي المدن.

وبهذه الخطوة ستتقلص أعداد المصارف في أربيل من نحو 40 مصرفاً إلى 8 مصارف فقط، وسيتم اعتماد الأسلوب نفسه في السليمانية ودهوك.

وفيما يتعلق بوضع الموظفين، أشار المصدر إلى أنه بسبب تقاعد عدد كبير من الموظفين، فإنه من غير المتوقع زيادة عدد الموظفين، وحتى في كثير من الأماكن هناك شواغر إدارية. وبعد نهاية العام وتسوية الملفات، سيتم توزيع الموظفين وفق الاختصاص والحاجة على الإدارات والأقسام المختلفة في وزارة المالية لمعالجة أوضاعهم.

تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الذي تتبناه التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لإعادة تنظيم القطاع المالي ورقمنة النظام المصرفي.

وفي الفترة الماضية، أعلنت الحكومة مشروع (حسابي) لإيداع رواتب الموظفين، وهو ما يتطلب بنية مصرفية قوية وإجراءات إدارية أقل تعقيداً.

إن تقليص وتوحيد المصارف الحكومية خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على السيولة النقدية، وتقليل نفقات الإدارة، والتهيئة لربط المصارف بالنظام المصرفي الاتحادي العراقي والأنظمة المصرفية العالمية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات مالية حديثة ومتطورة.