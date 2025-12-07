توقع استمرار الأمطار المتقطعة في إقليم كوردستان حتى ظهر الغد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- مع وصول منخفض جوي مصحوب بأمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من إقليم كوردستان، والذي من المتوقع أن يستمر لعدة أيام، اتخذت المحافظات والإدارات المستقلة كافة إجراءاتها الاستعدادية الكاملة.

وفي هذا الإطار، قدّمت محافظة أربيل تفاصيل التوقعات الجوية والإجراءات المتخذة، مطمئنة المواطنين بشأن المخاطر المحتملة للفيضانات.

موعد وشدة المنخفض

قال أوميد خوشناو، محافظ أربيل، خلال مؤتمر صحفي، إن هطول الأمطار سيبدأ اعتباراً من الساعة 12 من مساء اليوم، على أن يستمر بشكل متقطع حتى ظهر الغد، وفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد. وأضاف أن جميع فرق الخدمات والطوارئ جاهزة للتعامل مع أي طارئ غير مرغوب فيه.

المخاطر المتعلقة بالفيضانات

وبشأن المخاوف من حدوث فيضانات، أوضح المحافظ أن عدة مشاريع استراتيجية نفذت حول أربيل خلال السنوات الماضية، ما يحد من مخاطر تجمع المياه ويضمن التعامل معها بشكل كامل.

الإجراءات الوقائية

وأشار خوشناو إلى أن حماية حياة المواطنين تبقى أولوية، مؤكداً أنه في حال هطول أمطار غزيرة تشكل خطراً على الأرواح، فمن المرجح اتخاذ إجراءات احترازية، بما في ذلك تقييد حركة المرور في بعض المناطق المحددة.