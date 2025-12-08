وزيرة الخارجية البريطانية تزور واشنطن للقاء نظيرها الأميركي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ايفيت كوبر أنها ستلتقي بنظيرها الأميركي ماركو روبيو في واشنطن الاثنين، في ظل جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وهذه الزيارة هي الأولى لكوبر إلى العاصمة الأميركية منذ توليها منصبها في أيلول/سبتمبر، في الوقت الذي يستضيف فيه رئيس الوزراء كير ستارمر في لندن رؤساء أوكرانيا وفرنسا وألمانيا.

وتأتي اجتماعات الاثنين في أعقاب أيام من المحادثات الأسبوع الماضي بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين في ميامي لمناقشة مقترح أميركي لإنهاء حرب أوكرانيا التي تعتبر الأكثر دموية في أوروبا منذ ثمانية عقود.

وأكد بيان للخارجية البريطانية حول زيارة كوبر إلى واشنطن، أن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستؤكدان التزامهما بالتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا".

وأشار إلى دعم بريطانيا "للجهود المتواصلة التي يبذلها الرئيس ترامب لضمان سلام عادل ودائم".

وأضاف أن المحادثات عبر الأطلسي ستركز أيضا على الوضع في غزة و"ستتناول الجهود الأميركية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في خطة الرئيس ترامب للسلام".

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة الذي دعمته الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عامين من الحرب التي أشعل فتيلها هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ورغم وقف إطلاق النار في غزة، قُتل أكثر من 350 فلسطينيا، وفقا للسلطات الصحية المحلية، بالإضافة إلى ثلاثة جنود إسرائيليين.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أنه يتوقع الانتقال "قريبا جدا" إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا الى أنه سيلتقي الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق هذا الشهر.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن كوبر ستناقش أيضا النزاع في السودان و"الحاجة الملحة للضغط على الأطراف المتحاربة للموافقة على هدنة إنسانية ومنع الفظائع وتأمين وصول المساعدات الإنسانية".

وفي سياق منفصل، أعلنت كوبر الأحد أن لندن ستستضيف قمة دولية كبرى الصيف المقبل لمعالجة "تدفقات الأموال القذرة" في النظام المالي العالمي.

وستنعقد القمة في 23 و24 حزيران/يونيو في لانكستر هاوس وتجمع ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والمصارف الكبرى لبحث تعزيز الجهود العالمية "لمنع وتعطيل الأموال القذرة واستعادتها".

AFP