الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه قصف مجمع تدريب ومواقع أخرى تابعة لحزب الله خلال عملية في جنوب لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان "قبل وقت قصير، ضربت القوات الإسرائيلية بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في مناطق عدة في جنوب لبنان".

وأوضح أن العملية استهدفت "مجمع تدريب تستخدمه قوة الرضوان التابعة لحزب الله"، بالإضافة إلى "منشآت عسكرية وموقع إطلاق تابع لحزب الله".

وأضاف أن "الأهداف التي استهدفت، والتدريب العسكري الذي كان يجرى استعدادا لتنفيذ هجمات ضد دولة إسرائيل، يشكلان خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا لدولة إسرائيل".

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حربا استمرت لأكثر من عام بين حزب الله واسرائيل، لكن الدولة العبرية واصلت شنّ غارات على لبنان وأبقت قواتها في خمس نقاط في جنوب البلاد.

AFP