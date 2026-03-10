النفط يواصل الهبوط بعد تلميحات أمريكا بشأن حرب إيران

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أشارت أمريكا إلى أن الحرب على إيران قد تكون على وشك الانتهاء، في وقت يقلب الصراع في الشرق الأوسط أسواق الطاقة، ويثير مخاوف من أزمة تضخم.

الخامان القياسيان هبطا 10% في تعاملات آسيا، إذ تراجع "برنت" تسليم مايو إلى 90 دولارا للبرميل، بعدما أنهى جلسة أمس الإثنين مرتفعا 6.8%، كما هبط "تكساس" تسليم أبريل إلى 86 دولارا للبرميل.

أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إحداث تقلبات حادة في أسعار النفط، فبعدما وصلت إلى 120 دولارا للبرميل، قال إن الحملة العسكرية اقتربت من الانتهاء، ما أدى لانخفاضات حادة.

أشار إلى عدة خطوات من شأنها أن تساهم في خفض أسعار النفط، بينها إلغاء عقوبات مرتبطة بالخام، ورغم أن ترمب لم يحدد أي عقوبات سيلغيها، يشير مراقبون إلى نفط روسيا خصوصا بعدما أعطت واشنطن الأسبوع الماضي ترخيصا لشراء بعض نفطه العالق في البحر، ضمن شروط محددة.

جاءت تصريحات دونالد ترمب بعد اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد فيه تناول أزمة أوكرانيا، إضافة إلى موضوع إيران، معتبرا أن بوتين "يريد أن يلعب دورا إيجابيا في ما يتعلق بإيران".

كما هدد إيران بالموت والدمار إذ تضررت إمدادات الخام عبر مضيق هرمز، دون تحديد تفاصيل ضمان بقائه مفتوحا، كما بين إن مرافقة البحرية الأمريكية للسفن فيه ستأتي بالوقت المناسب، مضيفا "نسعى إلى إبقاء أسعار النفط منخفضة، لقد ارتفعت بشكل مصطنع بسبب هذه الحملة".

حرب إيران تضغط على أسعار النفط

دخل الصراع الآن أسبوعه الثاني، وقد طالت آثاره أكثر من 10 بلدان، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز ومنتجات مثل زيت الغاز، كما قفزت أسعار البنزين في محطات البيع بالتجزئة في أمريكا إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2024، ما يفرض ضغوطا إضافية على ترمب.

أدى التوقف الفعلي لحركة الشحن عبر مضيق هرمز الممر المائي الضيق الذي يعبر عبره خُمس النفط العالمي، إلى خفض عدة دول إنتاجها مع امتلاء مرافق التخزين، وتترقب السوق عن كثب استئناف حركة ناقلات النفط عبر المضيق، ولم يقدم ترمب تفاصيل إضافية بشأن خطة مرافقة ناقلات النفط أو تعليق العقوبات المرتبطة بالنفط، باستثناء إقراره بأنه ناقش هذا الموضوع مع الرئيس الروسي.

شهدت التحركات الحادة للأسعار أمس الإثنين تداول خام "غرب تكساس" الوسيط ضمن نطاق بلغ 38 دولارا، كما تراجع خام "برنت" 20 دولارا من أعلى مستوى سجله خلال الجلسة، في أكبر هبوط على الإطلاق بين أعلى سعر خلال التداول وسعر الإغلاق في يوم واحد.

المصدر.. بلومبرغ