الموقع الالكتروني لحكومة إقليم كوردستان (KRG) يحتل المركز الثاني في العراق بمجال الأخبار والإعلام

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وفقًا لأحدث تصنيف لموقع (SimilarWeb) العالمي لتحليل بيانات الإنترنت، إحتل الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان (gov.krd) المركز الثاني في العراق في فئة "الأخبار والإعلام".

ووفقًا للتحليل، يُشير تطوير الموقع الرسمي لحكومة الإقليم إلى تغيير جذري في أسلوب التواصل بين المواطنين والحكومة، والذي يعتمد على عدة ركائز رئيسية، منها الروابط والمعلومات على منصات التواصل الإجتماعي، أو من خلال عمليات البحث وفتح موقع ( gov.krd)، ما أدى إلى ارتفاع مستوى "زيارات الموقع" بهذه الطريقة.

وفي عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، أصبح الموقع الرسمي للحكومة منصة إعلامية موحدة؛ حيث تقوم دائرة الإعلام والمعلومات بجمع وإدارة مواقع جميع الوزارات والدوائر والهيئات غير التابعة للوزارة، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الحكومية الأخرى.

ويُقدم الموقع الرسمي للحكومة، بالإضافة إلى محتواه اليومي والمستمر باللغات الكوردية والعربية والإنجليزية، بيانات وقرارات وتقارير وأنشطة جميع الجهات الحكومية، مع تقديم مختلف الخدمات والإرشادات.

ويُثبت تصنيف SimilarWeb أن حكومة إقليم كوردستان قد قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، واستطاعت بناء جسور تواصل واضحة وموثوقة مع المواطنين، ووسائل الإعلام، والصحفيين، والباحثين، والأكاديميين.