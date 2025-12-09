22 قتيلا على الأقل في حريق بمبنى في جاكرتا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أسفر حريق اندلع الثلاثاء في مبنى بوسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا عن 22 قتيلا على الأقل، وفق حصيلة جديدة أعلنها مسؤول في الشرطة.

وأوضح المسؤول أن الحريق اندلع بعد ظهر الثلاثاء في مبنى من سبع طبقات بوسط جاكرتا.

وذكرت الشرطة أن الحريق نجم عن انفجار بطارية في الطابق الأول من مبنى المكاتب وانتشر إلى الطبقات الأخرى.

وقال قائد شرطة وسط جاكرتا سوساتيو بورنومو كوندرو للصحافيين "حتى الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش)، كان عدد القتلى 22 شخصا، وسنواصل البحث في المنطقة بعد تأمينها".

وأشار إلى أن غالبية القتلى نساء، إحداهنّ حامل.

وأوضح أن معظم الضحايا لا تظهر عليهم آثار حروق وقضوا على الأرجح اختناقا.

وأضاف أن فرق الإطفاء تواصل البحث عن أشخاص قد يكونون عالقين داخل المبنى.

وختم "ما زالنا نجمع المعلومات، لكننا نركز في الوقت الحاضر على التعرف على الضحايا الذين تم العثور عليهم".

يعمل عناصر الإطفاء على تبريد المبنى بسبب الحرارة الشديدة المصحوبة بدخان كثيف في طوابق عدة.

وأظهرت لقطات واجهة المبنى وقد اسودّت بفعل النيران مع تحطّم بعض النوافذ.

وبيّنت لقطات أخرى إخلاء السكان من الطابق العلوي باستخدام سلالم طويلة.

ويضم المبنى شركة لخدمات المسيَّرات الزراعية.

الحرائق المدمّرة شائعة في إندونيسيا. ففي العام 2023، قُتل ما لا يقل عن 12 شخصا وأصيب 39 آخرون في شرق البلاد جراء انفجار في مصنع لمعالجة النيكل.