محافظ أربيل: مستعدون لمساندة چمچمال وگرميان لتجاوز أضرار السيول

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قدّم محافظ أربيل أوميد خوشناو، مساء الثلاثاء 9 كانون الأول 2025، تعازيه إلى محافظ السليمانية هفال بوبكر بعد العاصفة المطرية والسيول التي ضربت مناطق من قضاء چمچمال ونواحيه منذ ظهر اليوم، متسببة بوفاة شخصين إضافة إلى أضرار مادية واسعة.

وأكد خوشناو، خلال اتصال هاتفي، تضامن أهالي أربيل مع أسر الضحيتين، معلناً استعداد المحافظة وفرقها المختصة لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة اللازمة لچمچمال للتقليل من آثار السيول.

كما أجرى المحافظ اتصالاً آخر مع جلال نوري، المشرف على إدارة گرميان المستقلة، جدّد فيه استعداد أربيل لتلبية أي احتياجات طارئة وتقديم الدعم المطلوب لإدارة گرميان.

وتشهد مدن متفرقة من إقليم كوردستان، منذ فجر اليوم الثلاثاء، موجة من الأمطار الغزيرة أدى إلى تشكل السيول في بعض المناطق والتي تسببت في قطع الطريق الرابط بين السليمانية وجمجمال.

كما داهمت المياه عدداً من المنازل مسببة أضراراً مادية، وجرفت عدداً من السيارات، وسط مناشدات من المواطنين لفرق الإغاثة بالتدخل العاجل.

وأعلنت مديرية صحة جمجمال، عن مصرع شخصين وإصابة آخرين وتدهور حالتهم الصحية جراء السيول التي اجتاحت المنطقة.