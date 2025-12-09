محافظ حلبجة تبعث برسالة تعزية لأهالي جمجمال

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعربت محافظ حلبجة، نوخشة ناصح، عن بالغ حزنها لوفاة مواطنين وإصابة عدد آخر في جمجمال جراء السيول التي اجتاحت القضاء اليوم الثلاثاء.

وفي رسالتها، أعربت ناصح، عن حزنها العميق لسماع نبأ الحادث الأليم، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا.

كما تمنّت الشفاء العاجل للمصابين، والسيطرة على الوضع في أسرع وقت ممكن، وأن تُحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتشهد مدن متفرقة من إقليم كوردستان، منذ فجر اليوم الثلاثاء، موجة من الأمطار الغزيرة أدى إلى تشكل السيول في بعض المناطق والتي تسببت في قطع الطريق الرابط بين السليمانية وجمجمال.

كما داهمت المياه عدداً من المنازل مسببة أضراراً مادية، وجرفت عدداً من السيارات، وسط مناشدات من المواطنين لفرق الإغاثة بالتدخل العاجل.

وأعلنت مديرية صحة جمجمال، عن مصرع شخصين وإصابة آخرين وتدهور حالتهم الصحية جراء السيول التي اجتاحت المنطقة.