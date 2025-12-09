چمچمال تعلن تعطيل الدوام في الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية بسبب السيول

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قررت قائممقامية قضاء چمچمال، بسبب تأثير العاصفة والكارثة الطبيعية التي ضربت المنطقة، إعلان عطلة رسمية يوم غد الأربعاء في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية، باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها البقاء على رأس الخدمة.

وبحسب بيان القائممقامية، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها، سيتم تطبيق القرار يوم الأربعاء الموافق لـ 10/12/2025 في جميع المديريات والمدارس والمعاهد والجامعات ضمن حدود القضاء.

لكن لضمان استمرار الخدمات الأساسية، ستواصل المؤسسات ذات النظام الخدمي الطارئ أداء مهامها دون انقطاع.

يأتي هذا القرار عقب العاصفة الشديدة المصحوبة بالأمطار والسيول التي اجتاحت القضاء منذ ظهر اليوم 9/12/2025، والتي خلّفت، إلى جانب الأضرار الكبيرة في البنى التحتية وممتلكات المواطنين، وفاة شخصين وإصابة عدد آخر. وقد صنّعت هذه الأوضاع القاسية ككارثة طبيعية استدعت تعليق الدوام الرسمي.