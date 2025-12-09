تنسيق الأزمات في كوردستان يكشف تفاصيل الأضرار الناتجة عن السيول وخطة الإغاثة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لمركز تنسيق الأزمات في وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان أن تأثير العاصفة المطرية والسيول في حدود محافظة السليمانية وإدارة گرميان كان شديداً، وقد تسبب – إضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة – في فقدان ثلاثة مواطنين حياتهم، بينما لايزال مصير شخص آخر مجهولاً.

وقالت سروە رسول، المديرة العامة لمركز تنسيق الأزمات، إن فرق المتابعة تراقب الوضع عن قرب، وأن تأثير العاصفة كان أكبر في السليمانية وبازيان وچمچماڵ، بينما كانت تأثيراتها أقل في المحافظات الأخرى.

وبخصوص الخسائر البشرية، أشارت إلى وفاة شخصين بسبب السيول، وعدم معرفة مصير شخص ثالث، إضافة إلى العثور على جثة طفلة في التاسعة من عمرها داخل أنقاض طينية في إحدى قرى ناحية ليلان.

وبحسب معطيات مركز الأزمات، فإن الخسائر المادية كبيرة وتشمل غرق العديد من المخازن والمحلات والمنازل، إضافة إلى تضرر عشرات السيارات.

ولمواجهة الوضع، جرت تنسيقات مع محافظة السليمانية والجهات المختصة، فيما تعمل الآليات الحكومية على فتح الطرق وإزالة آثار السيول.

كما أنه، وبسبب حجم الأضرار، وبدعم من مؤسسات حكومية مثل وزارة الإعمار وهيئة الاستثمار، وُجّه نداء إلى القطاع الخاص والمنظمات، إضافة إلى مؤسسة البارزاني الخيرية ومنظمة الهلال الأحمر، للمساهمة في جهود الإغاثة.

وشهدت مناطق عدة من إقليم كوردستان منذ ظهر الثلاثاء 9/12/2025 عاصفة مطرية شديدة، تحولت إلى سيول في چمچماڵ وبازيان وگرميان وانقطاع بعض الطرق، في حين تواصل فرق الطوارئ جهودها لإنقاذ المواطنين العالقين داخل تجمعات السيول وإعادة فتح الطرق المغلقة.