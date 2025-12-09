مؤسسة بارزاني الخيرية تعلن جاهزيتها لدعم متضرري سيول جمجمال بالسليمانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قدّمت مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الثلاثاء، تعازيها لأسر ضحايا السيول التي ضربت قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، بعد موجة أمطار غزيرة أدت إلى وفاة مواطنين اثنين وتسبّبت بخسائر مادية واسعة طالت المنازل والممتلكات والبنى التحتية.

وقالت المؤسسة في بيانها إن فرقها كانت في حالة استعداد منذ اللحظات الأولى لبدء موجة الفيضانات، مؤكدة أنها أخطرت الجهات المعنية بتواجد فرقها الميدانية عبر مكاتبها وممثلياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع السلطات المحلية والفرق المختصة لتقديم الدعم والإغاثة للمواطنين المتضررين.

وأكد البيان أن فرق المؤسسة، التي تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع الطوارئ داخل إقليم كوردستان وخارجه، على جاهزية تامة لتقديم أي مساعدة مطلوبة، سواء في إنقاذ المتضررين أو في دعم الأسر التي فقدت ممتلكاتها، وذلك بهدف التخفيف من وقع الكارثة على الأهالي.

وشهدت مناطق عدة من إقليم كوردستان، ولا سيما جمجمال وبازيان وگرميان، موجة أمطار غزيرة بعد ظهر الثلاثاء تسببت في سيول مفاجئة أدت إلى إغلاق طرق رئيسية، ومحاصرة عدد من السكان داخل مركباتهم ومنازلهم.

وأعلنت الجهات الحكومية حالة استنفار للسيطرة على آثار السيول، فيما شاركت فرق الدفاع المدني والطوارئ في عمليات فتح الطرق وإنقاذ العالقين.