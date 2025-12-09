داخلية كوردستان تصدر تقريراً أولياً بحجم الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مركز تنسيق الأزمات المشترك التابع لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان تقريراً أولياً بالأضرار الناجمة عن موجة الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين.

ووفقًا للتقرير، تسببت الأمطار الغزيرة التي تحوّلت إلى سيول، بأضرار جسيمة، لا سيما في محافظتي السليمانية وكركوك.

وبحسب التقرير، الذي تابعته كوردستان24، تسببت السيول بوفاة شخصين في قضاء جمجمال وفقدان شخص آخر، بينما تعرض شخص رابع لضيف في التنفس ناتج عن حالة ربو كان يعاني منه، بينما غرق طفل في السابعة من عمره في محافظة كركوك نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وفيما يأتي تفاصيل الأضرار في المدن والأقضية والإدارات المستقلة بإقليم كوردستان:

محافظة أربيل:

بلغت كمية الأمطار التي هطلت في محافظة أربيل يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 2025 في مركز المدينة (25.6) ملم. ولم تُسجل أي أضرار تُذكر بشكل عام، واقتصرت على تراكم المياه في بعض المناطق.

كما غمرت المياه (6) منازل في قرية قريتاغ التابعة لناحية شمامك.

محافظة السليمانية:

بلغ إجمالي كمية الأمطار التي هطلت في 8 ديسمبر 2025 حوالي (61.3) ملم. ومع ذلك، لم تُسجل أي أضرار في ذلك اليوم.

لكن في 9 ديسمبر 2025، هطلت أمطار غزيرة بعد الظهر أدى إلى غرق العديد من المنازل والمدارس في حي رابرين وتضررها.

في قضاء جمجمال، وناحية تكيه وشورش كانت كمية الأمطار غزيرة جدًا لمدة (4) ساعات بين الساعة (11 و2 ظهرًا)، مما تسبب في سيول غزيرة في هذه المناطق.

الأضرار الأولية هي:

1. وفاة شخصين.

2. تعرّض شخص لضيق تنفس بسبب الربو، وحالته حرجة.

3. اختفاء شخص واحد.

4. جرفت السيول عشرات المركبات وتضررت.

5. غمرت المياه عدة أحياء ومنازل.

6. غمرت المياه عدة متاجر ومستودعات.

7. أُغلقت الطرق الرئيسية بين السليمانية وجمجمال وكركوك وجمجمال، وحوصر مئات الأشخاص عند نقاط التفتيش.

8. انقطعت الكهرباء عن قضاء جمجمال، وانقطعت خطوط الإنترنت.

محافظة دهوك:

بلغت كمية الأمطار في المحافظة (23.6) ملم في 8 ديسمبر 2025، وكانت أمطارًا معتدلة ولم تُسجل أي أضرار.

محافظة حلبجة:

بلغت كمية الأمطار بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 2025 حوالي (54) ملم، وباستثناء إغلاق بعض المجاري المائية، لم تُسجل أي أضرار.

محافظة كركوك:

بلغت كمية الأمطار التي هطلت حوالي (26.7) ملم في 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، ودخلت المياه إلى إحدى مدارس حي شوراوا.

لكن في قضاء ليلان، قرية بيانلو، جرفت السيول أحد الجسور، بينما لا يزال طريق كركوك-ليلان مغلقاً.

في حين غرق طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بسبب ارتفاع منسوب المياه، وجثته الآن في مستشفى ليلان

ووفقًا للتقييمات الأولية، توجد أضرار مادية في القرية، لكن نظرًا لقطع الطرق، لم تتمكن الفرق من تقييم الأضرار.

إدارة كرميان المستقلة:

بلغت كمية الأمطار التي هطلت على الإدارة حوالي (50) ملم في 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، ولم تتجمع سوى المياه في بعض أجزاء الإدارة، وقد قامت فرق الإنقاذ بمعالجتها على الفور، ولم تُسجل أي أضرار تُذكر.

إلا أن الأمطار الغزيرة التي هطلت بعد ظهر يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2025 تسببت بسيول في ناحية رزكاري، وألحقت أضرارًا جسيمة، تمثلت في الآتي:

1. تضررت عدة محلات ومستودعات في سوق ناحية رزكاري.

2. دخلت المياه إلى عدة منازل، وألحقت أضرارًا مادية بالمواطنين.

3. انقطع الطريق بين قضاء كلار وناحية رزكاري.

إدارة سوران المستقلة:

بلغت كمية الأمطار في الإدارة حوالي (25.6) ملم في 8 ديسمبر 2025، إلا أن تساقط الثلوج بكثافة في المناطق الحدودية، وخاصة عند بوابتي (زيد وحاجي عمران)، تسبب في تصادم شاحنتين.

بينما غطت الثلوج جبال سيدكان، كما تساقطت ثلوج بكثافة في منطقة بالاكايتي وصولاً إلى جومان.

وتسببت صخور متساقطة في عرقلة حركة المرور على الطريق الرئيسي لقرية علي بيك-بيخال، إلا أن مديرية صيانة وحماية الطرق وفريق الاستجابة السريعة أزالتها على الفور.

ونتيجة انهيار جبلي، انهار منزل في بلدة قصري بقضاء جومان.

إدارة زاخو المستقلة:

بلغت كمية الأمطار التي هطلت وم 8 ديسمبر 2025 حوالي (13) ملم، ولم تُسجل أي أضرار.

وارتفع منسوب نهر الخابور من 95 سم إلى 205 سم، ويجري رصده باستمرار من قبل فرق السدود والموارد المائية.

إدارة رابرين المستقلة:

بلغت كمية الأمطار المتساقطة في إدارة رابرين المستقلة في 8 ديسمبر 2025 حوالي (84) ملم، ولم تُسجل أي إصابات.

إلا أن منسوب مياه نهر الزاب الصغير ارتفع، وغمرت المياه عدة منازل في قضاء حاجي آوا، ووقعت أضرار مادية.

في حين تسبب تساقط الثلوج الكثيفة في معبر كيلي، بعرقلة حركة مرور السيارات.