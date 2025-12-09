دائرة المنظمات غير الحكومية في كوردستان تدعو إلى تسخير كافة الجهود لمواجهة السيول

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بسبب تأثير العاصفة المطرية الشديدة التي أدت إلى حدوث السيول وخسائر بشرية ومادية في مناطق مختلفة من إقليم كوردستان، وجّهت دائرة المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان نداءً عاجلاً إلى جميع المنظمات، طالبتها فيه بتسخير قدراتها فورًا للمساهمة في تقليل حجم الأضرار.

ونظراً لقسوة الأحوال الجوية ومخاطر السيول، فقد دعت الدائرة جميع المنظمات المحلية والدولية إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون إلى أعلى درجة ممكنة.

وبحسب البيان، يجب أن تتم عملية إيصال المساعدات وتنفيذ التدخلات بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية، والمحافظات، والإدارات المستقلة، إضافة إلى مركز التنسيق المشترك للأزمات (JCC)، لضمان الحد من تفاقم الأضرار.

وفي الوقت نفسه، أكدت دائرة المنظمات غير الحكومية أنها تتابع الأوضاع عن قرب وستوفر التسهيلات اللازمة للمنظمات العاملة في الميدان.

وفي جزء آخر من البيان، جاءت إشادة حكومة كوردستان بالدور الحيوي الذي تقوم به المنظمات بوصفها فرقَ إغاثة تُسهم في حماية أرواح المواطنين وتقديم الخدمات خلال هذه الظروف الطارئة.

يأتي هذا النداء العاجل بعد ارتفاع منسوب المياه في عدة مناطق من الإقليم خلال الساعات الماضية جراء الأمطار الغزيرة، ما تسبب في وقوع خسائر بشرية ومادية في چمچماڵ ومناطق أخرى.

كما يعكس هذا النداء حجم تأثير العاصفة والحاجة الملحّة لتوحيد قدرات القطاعين العام والمدني في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.