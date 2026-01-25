"ژوانی شیعر".. ميلاد مجلة أدبية كوردية في فضاء القصيدة من أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24 )- شهدت العاصمة أربيل صدور مجلة "ژوانی شیعر" (موعد مع الشعر)، وهي مجلة فصلية متخصصة تعنى بالشعر الكلاسيكي والحديث، والترجمة، والنقد الأدبي، وقراءات الكتب، لتشكل بذلك إضافة نوعية للمكتبة الكوردية.



وفي تصريح لـ"كوردستان 24" اليوم الأحد، 25 كانون الثاني 2026، أكد الشاعر "خالد كوجر"، صاحب الامتياز ورئيس تحرير المجلة، أن إصدار دورية أدبية متخصصة في هذا الوقت ليس بالأمر الهين، موضحاً: "إصدار مجلة بهذا الحجم هو في الأصل مهمة المؤسسات الرسمية أو وزارة الثقافة، لكن شغفنا بالشعر دفعنا لهذا التحدي، فليس هناك ما هو أسمى من العشق للإبداع" .



وكشف كوجر عن صدور العدد الثاني من المجلة، مشيراً إلى أنه يضم نتاجات لـ 76 شاعراً وكاتباً وناقداً، وأضاف: "المجلة تحتضن جميع الأصوات الشعرية الجميلة في كوردستان بأجزائها الأربعة، فضلاً عن إتاحة المجال لشعراء المهجر، ليكون هذا الإصدار منبراً جامعاً لكل المبدعين الكورد في الداخل والخارج".



تتألف هيئة تحرير المجلة من "حمه أحمد جاف" مديراً للتحرير، و"رانيار دلشاد وەساني" مديراً فنياً ومصمماً، والذين أضفوا لمسة جمالية وفنية متميزة على إخراج المجلة. وفي سياق الدعم المؤسساتي، أثنى رئيس التحرير على دور محافظ أربيل، الذي تكفل بنفقات طباعة العددين الأول والثاني، مع تعهده باستمرار دعم هذا المشروع الثقافي لضمان ديمومته كالمجلة الوحيدة المتخصصة كلياً في "عالم الشعر الجميل".



تُعد "ژوانی شیعر" موعد الشعر، مجلة أدبية دورية تصدر كل ثلاثة أشهر، تركز في أبوابها على القصيدة المترجمة، والحوارات الأدبية المعمقة، ومراجعات الكتب الجديدة، وقد لاقى عددها الأخير صدىً طيباً في الأوساط الثقافية الكوردية.