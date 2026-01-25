شيركو حبيب يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ11 مؤلفاً عن التاريخ الكوردي المعاصر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شارك الكاتب والصحفي الكوردي شيركو حبيب، اليوم الأحد، في فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بطرح 11 كتاباً جديداً توثّق مراحل ومحطات من التاريخ الكوردي المعاصر، صدرت جميعها عن دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع، الحاصلة على جائزة أفضل دار نشر مصرية لعام 2026.

وتُعد مشاركة حبيب بهذا العدد من المؤلفات في دورة واحدة من المعرض سابقة لافتة في تاريخ النشر المصري، ولا سيّما أن جميع العناوين تتناول التاريخ الكوردي، وهو ما يمنح المشاركة بعداً ثقافياً وتوثيقياً مميزاً.

وفي تصريح لكوردستان24، أعرب شيركو حبيب عن سعادته بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُصنّف كثاني أكبر معرض كتاب في العالم بعد معرض فرانكفورت، مؤكداً أن حجم المشاركة فاق التوقعات. وأوضح أن مؤلفاته تسلّط الضوء على التاريخ الكوردي وشخصياته البارزة، وتقدّم قراءة معمّقة للعلاقات الكوردية–المصرية، ودور قادة مصر في دعم الحقوق القومية للكورد، إضافة إلى إبراز دور الأزهر الشريف في احتضان الطلبة الكورد الوافدين، إلى جانب كتاب متخصص في أخلاقيات العمل الصحفي.

وأشاد حبيب بالتعامل المهني والمصداقية العالية لدار أم الدنيا، مثنياً على إدارتها الشابة التي قدّمت نموذجاً مشرفاً للناشر المصري أمام المؤلفين والمبدعين من مختلف الدول. ووجّه تحية خاصة إلى الكاتبة والصحفية ولاء أبو ستيت، مديرة الدار، مشيداً بقرار وزير الثقافة المصري واتحاد الناشرين المصريين بمنحها جائزة ولقب أفضل دار نشر لعام 2026.

كما أكد حبيب أن العلاقات الكوردية–المصرية دخلت مرحلة جديدة عقب استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في نهاية العام الماضي، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات عملية وتعاوناً اقتصادياً متزايداً بين القاهرة وأربيل.

وفي ختام حديثه، وجّه شيركو حبيب التحية لوزارة الثقافة المصرية واللجان المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيداً بحسن التنظيم ومستوى الأداء والدعم المقدم للزوار ودور النشر والمبدعين، بما أسهم في إخراج المعرض بصورة تليق بمكانته الثقافية العربية والدولية.