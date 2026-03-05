واشنطن تبحث استخدام سلاح أوكراني ضد مسيرات إيران

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان24)-ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الخميس، أن وزارة الحرب الأميركية تجري محادثات مع أوكرانيا لشراء صواريخ اعتراضية صنعت في كييف، للتصدي لهجمات الطائرات المسيرة الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في قطاع الصناعة الدفاعية في أوكرانيا أن المحادثات مع البنتاغون "موضوع حساس"، وأشارت إلى وجود اهتمام متزايد بالطائرات الاعتراضية الأوكرانية القادرة على إسقاط مسيرات "شاهد" الإيرانية.

وأوضح مصدر آخر أن مبيعات الأنظمة الأوكرانية يجب أن تتم بتنسيق تام مع الحكومة.

واستخدم حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط صواريخ منظومة "باتريوت" المكلفة للدفاع عن أنفسهم وصد هجمات الطائرات المسيرة منذ اندلاع الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وصممت أوكرانيا نظاما دفاعيا يعتمد على صواريخ اعتراضية منخفضة الكلفة يتم إنتاجها بكميات كبيرة، ولا تتجاوز كلفة الواحد منها بضعة آلاف دولار.

واستطاعت الصواريخ الاعتراضية الأوكرانية إسقاط النسخ الروسية من طائرة "شاهد" التي تطلق في أسراب ضد المدن الأوكرانية، علما أن كلفة طائرة شاهد تبلغ نحو 30 ألف دولار فقط، في حين يتجاوز ثمن صاروخ الاعتراض PAC-3 المستخدم في نظام باتريوت 13.5 مليون دولار.

المصدر: الوکالات