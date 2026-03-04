رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزير خارجية الإمارات يناقشان آخر التطورات في المنطقة

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأربعاء 4 آذار (مارس) 2026، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاتصال بحث الوضع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب آخر المستجدات والتوترات في المنطقة.

وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء الهجمات وتصاعد العنف والتوترات. كما تبادلا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بما يسهمان في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي، ونزع فتيل التوترات ودرء المخاطر والتهديدات.