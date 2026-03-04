رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: سنوسع هجماتنا على إيران

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال دان كين، إن إطلاق الصواريخ الإيرانية انخفض بشكل حاد منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على البلاد، واصفًا ما أسماه "التقدم المطرد" الذي تحرزه القوات الأمريكية في المنطقة.

وأضاف كين، خلال مؤتمرٍ صحفي في البنتاغون: حتى صباح اليوم، تُحرز القيادة المركزية الأمريكية تقدمًا مطردًا. فقد انخفضت عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية بنسبة 86% مقارنةً باليوم الأول من القتال.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض قد تسارع في الساعات الأخيرة.

وأضاف كين: هناك انخفاض بنسبة 23% خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، وانخفضت عمليات إطلاق الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه بنسبة 73%.

وقال إن انخفاض نشاط الصواريخ والطائرات المسيّرة قد مكّن القوات الأمريكية من تعزيز تفوقها العملياتي.

وأوضح: لقد مكّن هذا التقدم القيادة المركزية من تحقيق تفوق جوي محلي على طول الجناح الجنوبي للساحل الإيراني، واختراق دفاعاتهم بدقة وقوة نارية فائقتين.

تأتي هذه الإحصائيات بعد يوم واحد من تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن القوات الجوية والبحرية الإيرانية قد "تم القضاء عليها".