ممثل مسرور بارزاني يهنّئ حزب كادحي كوردستان بذكرى تأسيسه الأربعين

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة الذكرى الأربعين على تأسيس حزب كادحي كوردستان، زار وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان بيشتوان صادق، ووزير الصحة سامان برزنجي، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، مقرّ الحزب، وذلك ممثلين عن رئيس وزراء إقليم كوردستان.

وخلال الزيارة، نقل الوفد تهاني وتحيات مسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان إلى سكرتير الحزب بلين عبد الله وأعضاء القيادة، بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب السنوية.

ويُعدّ حزب الكادحين حزباً نضالياً ثورياً وسياسياً ديمقراطياً، وقد كان له دور مهم وفاعل في مسيرة النضال التحرري لشعب كوردستان.