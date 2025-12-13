فائق زيدان يحث القوى السياسية على إنجاز الاستحقاقات الدستورية وطنياً

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، أن الحفاظ على السيادة الوطنية يمثل الضمانة الأساسية لصون منجزات النصر على تنظيم داعش الإرهابي، مشدداً على أن أي انتصار عسكري لا يكتمل ما لم يُتوَّج بسيادة كاملة للدولة على أرضها وقرارها.

وقال زيدان، في مقال بمناسبة ذكرى يوم النصر في العاشر من كانون الأول، إن العراقيين يحتفلون سنوياً بتحرير كامل الأراضي العراقية من تنظيم داعش عام 2017، بعد معركة استمرت لسنوات وقدّم فيها العراقيون تضحيات كبيرة، لم تقتصر على تحرير الأرض، بل شملت استعادة هيبة الدولة وبسط سلطتها وفرض القانون وضمان الأمن والنظام.

وأوضح أن الانتصار على الإرهاب لا يُقاس فقط بالبعد العسكري، بل بقدرة الدولة على إعادة فرض سيادتها على الأرض والقرار، مؤكداً أن السيادة هي الركيزة الأساسية لاستدامة النصر وترسيخ الاستقرار وبناء مستقبل آمن.

وأضاف زيدان أن السيادة تُعد من أهم مقومات الدولة الحديثة، وتعني قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها بحرية واستقلال، بعيداً عن أي إملاءات خارجية، مشيراً إلى أن القرار السيادي هو الضامن لبقاء الدولة قوية وقادرة على إدارة شؤونها بما ينسجم مع إرادة شعبها ومصالحه العليا.

وأشار إلى أن استقلال القرار الوطني يمنح الدولة القدرة على رسم سياساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بحرية، ويعكس احترامها لنفسها ولمكانتها في محيطها الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، دعا زيدان جميع القوى والشخصيات السياسية إلى الاحتكام للإرادة الوطنية الخالصة في إنجاز الاستحقاقات الدستورية، ولا سيما ما يتعلق باختيار الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء)،

مؤكداً أن الأطراف الإقليمية والدولية أعلنت التزامها بعدم التدخل في هذا الملف وتركه للقوى السياسية العراقية.

وبيّن أن هذا الموقف الخارجي يضع المسؤولية الكاملة على عاتق الكتل السياسية لإنجاز الاستحقاق الدستوري بطريقة تعزز الاستقرار السياسي وتحفظ هيبة الدولة، وتمهد للانتقال إلى مرحلة جديدة تُبنى فيها الدولة على أسس السيادة والقرار الوطني المستقل.

وختم زيدان بالتأكيد على أن التاريخ لا ينسى المواقف الوطنية، وأن من يتحمل مسؤوليته اليوم ويسهم في ترسيخ السيادة، يشارك فعلياً في بناء عراق مستقل يُدار بإرادة أبنائه.