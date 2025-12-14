السلطات الفنزويلية تعتقل مدير موقع إخباري مستقل ومنظمات حقوقية تندد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- اعتقلت السلطات الفنزويلية مدير موقع الكتروني إخباري مستقل السبت، وفق ما ذكرت زوجته، وسط تنديد منظمات حقوقية بالاضطهاد الممنهج لمعارضي حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأحصت منظمة "فور بينال" غير الحكومية وجود 889 "سجينا سياسيا" على الاقل في البلاد.

وكتب نيكمر إيفانز، مدير موقع "بونتو دي كورتي" الإخباري المستقل، على مواقع التواصل الاجتماعي أن مسوؤلين من الاستخبارات الوطنية البوليفارية "سيبين" طلبوا منه مرافقتهم من دون مذكرة توقيف لإجراء استجواب.

وأظهر مقطع فيديو إيفانز وهو يستقل شاحنة صغيرة متوقفة أمام منزله برفقة رجلين بملابس مدنية.

وكان الصجافي البالغ 50 عاما قد قال في مقطع فيديو نشره على منصة اكس "يقولون إنهم سيجرون مقابلة وأنا ذاهب طواعية (...) سأواجه الموقف، لا شيء أخشاه".

وأكد مارينو ألفارادو، المحامي في منظمة بروفيا غير الحكومية، لوكالة فرانس برس، أن جهاز "سيبين" يستخدم هذه الاستدعاءات بشكل منتظم لإجراء "مقابلات" تنتهي ب"اختفاء قسري".

وأكدت مارتا كامبيرو، زوجة ايفانز، نبأ اعتقاله، مطالبة السلطات بالكشف عن مكان احتجازه وتوفير الرعاية الطبية له.

وسبق أن احتجز ايفانز لمدة 51 يوما عام 2020 قبل إطلاق سراحه مع أكثر من 100 "سجين سياسي" آخرين حصلوا على عفو من الحكومة الفنزويلية.

وتقول نقابة العاملين في مجال الإعلام، إن ما لا يقل عن 20 صحافيا وإعلاميا يقبعون في السجون الفنزويلية.

ونددت 33 نقابة مهنية فنزويلية الجمعة باحتجاز نحو 180 موظفا وعاملا بشكل تعسفي وتعرضهم للاختفاء القسري، بمن فيهم الأمين العام لأكبر نقابة في البلاد، خوسيه إلياس توريس، الذي استدعته الشرطة أيضا للتحقيق معه.

AFP