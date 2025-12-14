المشاريع السياحية في إدارة سوران المستقلة توفر فرص عمل للشباب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- خلال عام 2025، تم تأسيس أكثر من ثلاثين مشروعاً في قطاع السياحة فقط، ضمن إدارة سوران المستقلة، وذلك تنفيذاً لقرار حكومة إقليم كوردستان بتوفير 75% من فرص العمل المحلية، كما أن إعادة إحياء هذا القطاع وفر آلاف فرص العمل للشباب.

وبفضل خبرته ودقته في العمل، وأطباقه الشهية التي تجذب الزبائن بسرعة، يعمل محمد آسو طباخاً "شيف" في أحد المشاريع السياحية التي افتتحت هذا العام، وتمكن مع فريقه من توفير ثلاثين فرصة عمل.

وقال آسو، لكوردستان24: "تمكنت من توفير فرص عمل هنا للعديد من الشباب، وذلك بفضل هذا المشروع السياحي الموجود هنا، لأن هناك عدة مناطق سياحية، وهذا ساهم في زيادة فرص العمل."

المشروع السياحي يضم مطعماً ومكاناً للإقامة ومظلات، وقد سهلت حكومة إقليم كوردستان عملية تأسيسه.

من جهته قال المدير العام للسياحة في سوران، فيصل صادق: خلال عام 2025، أضافت إدارة سوران المستقلة أكثر من 35 مشروعاً سياحياً، وتتنوع المشاريع بين الصغيرة والكبيرة. وتشمل المشاريع كل شيء من مطاعم الوجبات السريعة إلى فندق خمس نجوم، ونتيجة لذلك توفرت العديد من فرص العمل، لكن هذه الفرص تتغير حسب الموسم، وبالمقارنة مع السنوات السابقة، فإن فرص العمل للشباب في سوران الآن أكثر.

جميع القطاعات في إدارة سوران المستقلة أعادت تنظيم نفسها، وقطاع السياحة يأتي في مقدمة تلك القطاعات التي كانت سبباً في إعادة إحياء المنطقة، كما أن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان كثفت جهودها لتطوير سوران من الناحية السياحية.

رغم الأزمات والعقبات الاقتصادية الحالية، فإن حكومة إقليم كوردستان مستمرة في الإعمار والتنمية، وخلق فرص العمل من خلال القطاعين العام والخاص حيث أصبح ذلك من أولوياتها الرئيسية.