رئيس الحكومة يستقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 14 كانون الأول (ديسمبر) 2025، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

وشهد الاجتماع، الذي حضره فرامرز أسدي، القنصل العام الإيراني في أربيل، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة المشهد السياسي العام في العراق لما بعد مرحلة الانتخابات النيابية، ومسار الحوارات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وفي جزء آخر من المباحثات، جرى التأكيد على أهمية الارتقاء بالعلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما في الأبعاد الاقتصادية والتجارية والثقافية.