وصول دعم التحالف الدولي إلى قوات البيشمركة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصلت اليوم الاثنين، 15 كانون الأول 2025، مساعدات التحالف الدولي، إلى وزارة البيشمركة وبدأت الإجراءات الإدارية لتوزيعها.

وبحسب المعلومات التي نقلها مراسل كوردستان24، في حال وصول المساعدات اليوم إلى البنوك، فسيتم البدء بتوزيعها غدًا، والمساعدة مخصصة للشهر الحادي عشر.

يذكر أنه، يوم الثلاثاء، 4 تشرين الأول 2025، تم تحويل المساعدات المالية للتحالف لشهر (10) إلى حساب وزارة البيشمركة.

وبحسب بيان وزارة البيشمركة، يوم الأربعاء، 5 تشرين الأول 2025، بدأت المديرية العامة للميزانية والبرامج (الحسابات العسكرية) بالإجراءات المالية والحسابية لإكمال التحضيرات، وفي يوم الخميس، 6 تشرين الأول 2025، بدأت عملية توزيع المساعدات.

كما أشارت وزارة البيشمركة إلى أنه في هذا الشهر، أكثر من (97%) من الضباط والموظفين والبيشمركة يتسلمون مساعدات التحالف عبر مشروع "حسابي"، والبقية يتسلمون المساعدات عبر النظام المصرفي.