رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً فرنسياً

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 15 كانون الأول (ديسمبر) 2025، الجنرال فرانسوا تريكو، الممثل الأعلى لفرنسا في التحالف الدولي ضد داعش.

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الفرنسي لدى الإقليم يان بريم، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا، ومناقشة الوضع الأمني في العراق، وآليات التصدي لمخاطر الإرهاب وتهديدات داعش في الساحتين العراقية والسورية.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار دعم قوات البيشمركة وضرورة التنسيق المشترك بين التحالف الدولي وإقليم كوردستان لمكافحة الإرهاب بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.