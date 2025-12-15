باشراف الرئيس بارزاني.. "الديمقراطي الكوردستاني" يرسم خارطة طريق الحكومة الجديدة والوضع الإقليمي الخميس المقبل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشف قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين 15 كانون الأول (ديسمبر) 2025، عن اجتماع مرتقب للجنة المركزية للحزب نهاية الأسبوع الجاري، بأشراف الرئيس مسعود بارزاني، لمناقشة جملة من الملفات الحساسة على الساحتين المحلية والإقليمية.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب، هيوا گيلاني، في تصريح لـ "كوردستان 24": "إن الاجتماع سيعقد يوم الخميس المقبل، الموافق 18 من الشهر الجاري، في مصيف بيرمام، بإشراف مباشر من الرئيس مسعود بارزاني".

وأوضح گيلاني أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن محاور استراتيجية هامة، حيث سيتم التباحث وتقييم الأوضاع الراهنة في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى المشهد السياسي في العراق، مع تسليط الضوء على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية وتداعياتها.

وفي الشأن الداخلي، أكد القيادي في الديمقراطي الكوردستاني أن الاجتماع سيخصص حيزاً كبيراً لمناقشة مسار تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، فضلاً عن ملف تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد.

ويأتي هذا الحراك السياسي المكثف، تزامناً مع اجتماع مقرر عقده يوم غدٍ الثلاثاء بين الوفدين التفاوضيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، في إطار المساعي لتوحيد الرؤى والمواقف للمرحلة المقبلة.