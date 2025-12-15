رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع السفير الإيراني لدى العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم (الاثنين، 15 كانون الأول 2025)، محمد كاظم آل صادق، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى العراق، ووفداً مرافقاً له.

وبحث الجانبان، خلال اجتماعهما، علاقات إيران مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع العامة للعراق، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار بينهما لحل المشاكل العالقة.

وأكد الجانبان على الرغبة الثنائية في تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع جمهورية إيران الإسلامية على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وشكلت الأوضاع في المنطقة بصورة عامة، وأهمية الحفاظ على الأمان والاستقرار، محوراً آخر للاجتماع الذي حضره القنصل العام الإيراني في أربيل.