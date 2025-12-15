ألمانيا تعترف بالشهادات الدراسية الصادرة عن "الإدارة الذاتية" في كوردستان سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تعد الأولى من نوعها وقد تمهد الطريق لآلاف الطلاب الكورد والسوريين، أصدرت السلطات الألمانية في ولاية "شمال الراين-وستفاليا" وثيقة رسمية تعترف فيها بالشهادات الدراسية الصادرة عن مؤسسات "الإدارة الذاتية لغرب كوردستان، سوريا"، معادلةً إياها بالشهادات الرسمية الألمانية.

وتظهر وثيقة حصلت عليها "كوردستان 24"، صادرة عن "الحكومة المحلية لمقاطعة كولن" (Bezirksregierung Köln) بتاريخ 2 كانون الأول (ديسمبر) 2025، اعترافاً رسمياً بكشف درجات ومواد لطالب من مدينة الحسكة صادر عن مدارس الإدارة الذاتية.

وبحسب الوثيقة، فقد تم التصديق للطالب "إيفان شيخي"، المولود في الحسكة عام 2008، بأن شهادته المدرسية لإتمام الصف العاشر للعام الدراسي 2023/2024، والصادرة عن "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، تُعادل رسمياً المستوى التعليمي الألماني المعروف بـ (Erweiterten Ersten Schulabschluss - HS 10)، وهي شهادة إتمام المرحلة الثانوية الأولى في ولاية شمال الراين-وستفاليا.

وتحمل الوثيقة الختم الرسمي لحكومة مقاطعة كولن وتوقيع المسؤول المفوض، مما يمنحها الصفة القانونية الكاملة التي تتيح لحاملها استكمال تعليمه أو الالتحاق بالتدريب المهني في ألمانيا بناءً على تحصيله العلمي في مناطق الإدارة الذاتية.