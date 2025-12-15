رئيس ممثليّة حكومة إقليم كوردستان في بغداد يستقبل أمير الإيزيديين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، اليوم الاثنين الموافق 15 كانون الأول 2025، الأمير "حازم تحسين بيك" أمير الإيزيديين، والوفد المرافق له الذي ضمَّ مستشار رئيس مجلس الوزراء الاتحادي خلف شنكاري، والسفير "برين مير من وزارة الخارجية.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعايش السلمي بين مكونات شعب كوردستان، ودور حكومة الإقليم في ترسيخ قيم التعايش والتآخي بين المواطنين الكوردستانيين.

كما تطرق الجانبان، إلى أوضاع النازحين الإيزيديين المقيمين في مخيمات إقليم كوردستان، وبحث السبل الكفيلة بحل مشاكلهم والتخفيف من معاناتهم، إلى جانب تأمين حياة حرة وكريمة لهم تليق بتضحياتهم.

وفي جانب آخر من اللقاء، بحث الجانبان اتفاقية سنجار الموقعة بين الحكومتين الاتحادية و إقليم كوردستان، فضلاً عن دور الممثلية في متابعة هذا الملف المهم.

وفي ختام اللقاء، عبّر الأمير حازم تحسين بيك عن شكره وتقديره لقيادة إقليم كوردستان، وعلى رأسها الرئيس مسعود بارزاني، لدوره في تعزيز التعايش السلمي والتأكيد المستمر على حقوق المكونات الكوردستانية.