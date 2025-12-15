وفد رفيع من الحزب الشيوعي الصيني يصل إلى أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل، وصول وفد رفيع من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إلى المدينة، مشيرةً إلى أن الوفد سيجري عدداً من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي إقليم كوردستان.

وفي مساء اليوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، استقبل محافظ أربيل أوميد خوشناو، إلى جانب وشيار سيوَيلي مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في مطار أربيل الدولي، وفداً رفيعاً من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني برئاسة جين شين، نائب وزير خارجية الصين.

وجرى خلال اللقاء، إلى جانب الترحيب بالوفد الضيف، بحث أجندة وأهداف الزيارة، مع التأكيد على تعزيز وتطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وجمهورية الصين الشعبية.

وبحسب بيان محافظة أربيل، من المقرر أن يعقد الوفد الرفيع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع كبار مسؤولي إقليم كوردستان.