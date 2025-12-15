وفد من الحزب الشيوعي الصيني يهنئ الرئيس بارزاني بفوز الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 15 كانون الأول 2025، في بيرمام، وفداً صينياً ضم كلاً من جين شين، نائب مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وتسوي وي، سفير جمهورية الصين لدى العراق، وليو جون، القنصل الصيني في إقليم كوردستان.

وخلال اللقاء، أعرب الوفد الضيف عن سعادته بالزيارة، وقدّم باسم الحزب الشيوعي الصيني تهانيه للرئيس بارزاني وللحزب الديمقراطي الكوردستاني بمناسبة الفوز في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي، حيث تمكن من الحصول على أكثر من مليون صوت، ليصبح الحزب الأول على مستوى العراق.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى التباحث حول أهمية مكانة إقليم كوردستان، والعلاقات مع الحزب الشيوعي الصيني التي تُعد علاقات تاريخية، حيث شدد الوفد الضيف على رغبة جمهورية الصين في تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مشيراً إلى الاهتمام البالغ بهذه العلاقات، كما جدد التأكيد على دعم جمهورية الصين الشعبية لإقليم كوردستان.

من جانبه، رحّب الرئيس بارزاني بحرارة بالوفد الضيف، معبّراً عن احترامه وتقديره لشعب الصين وحضارتها وتاريخها، وسلّط الضوء على أهمية العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي الصيني، وكذلك بين إقليم كوردستان والصين، معرباً عن أمله في استمرار هذه العلاقات وتوسيعها وتعزيزها بشكل أكبر.

كما شكّلت المصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي، ومسار تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، والعملية السياسية في العراق، محاور أخرى للقاء.