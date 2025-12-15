الحكومة الاتحادية تصدر حزمة قرارات خاصة بتقليص الإنفاق وتعظيم الإيرادات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، حزمة قرارات خاصة بتقليص الإنفاق وتعظيم الإيرادات، من بينها تقليص الإنفاق للرئاسات الثلاث وتوحيد رواتب موظفيها، إلى جانب تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة إلى 90٪.

وخلال ترأسّه لاجتماعٍ استثنائي للمجلس الوزاري للاقتصاد عُقِد اليوم الاثنين، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إجراء مراجعة عاجلة لملف مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث والعمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء.

كما وجّه السوداني اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن.

وقرر المجلس تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنعها إلا للضرورة مشروطة بموافقة الوزير.

وقرر مجلس الوزراء أيضاً تخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يشمل السلع الأساسية فقط.

كذلك رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وبشكل يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة (170%) عن سعرها بالبورصة العالمية.

وشهد الاجتماع تكليف وزير التجارة بإعادة النظر بالبطاقة التموينية وإصلاحها وتوجيهها لمستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة في المجتمع.

وفي ما يخص إجراءات تعظيم الإيرادات، وجه رئيس الوزراء اللجنة الوزارية المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء (550) بإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان، التي تودع حالياً بحساب وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان

كما قرر المجلس دعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق بهيئة الجمارك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وتعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الحالية، واعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية وخاصة الجباية، وأن تكون بالدفع الإلكتروني حصراً في الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات وفي جميع أنحاء البلد.