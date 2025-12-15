الرئيس بارزاني يبحث مع السفير الإيراني الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

وخلال اللقاء، الذي حضره فرامرز أسدي القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، جرى بحث الأوضاع العامة في المنطقة، والأوضاع السياسية في العراق، والعلاقات بين أربيل وبغداد.

كما تم التطرق إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز هذه العلاقات وتطويرها على أساس المصالح المشتركة وفي مختلف المجالات.