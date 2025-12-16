مطار بغداد يستقبل أول طائرة تجارية أوروبية بعد انقطاع 35 عاماً

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النقل العراقية الثلاثاء عن هبوط طائرة تابعة لشركة "أيجة" اليونانية Aegean Airlines في مطار بغداد الدولي لتكون أول طائرة تجارية أوروبية تحط فيه منذ 35 عاماً.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الرحلة تعد "محطة مفصلية تؤرخ لمرحلة جديدة من التعافي والانفتاح في قطاع النقل الجوي العراقي".

وأضافت "نُفِّذت الرحلة من قبل شركة Aegean Airlines، الناقل الوطني اليوناني، لتكون أول طيران أوروبي يهبط في العاصمة بغداد منذ أكثر من ثلاثة عقود، إيذانًا بعودة العراق إلى خارطة الطيران الأوروبي من جديد".

وتوقفت شركات الطيران الأوربية عن تسيير رحلات مباشرة إلى بغداد منذ بداية التسعينات. وشهد العراق منذ تلك الفترة أزمات متعددة بدأت بغزو الرئيس السابق صدام حسين للكويت وما تلاه من حرب وعقوبات.

وأطاح الغزو الأميركي للعراق في العام 2003 بصدام حسين وشكل بداية لحقبة دامية تعاقبت فيها النزاعات التي تخللتها موجة عنف طائفي وظهور الجماعات الجهادية.

إلا أن العراق بدأ خلال السنوات الماضية باستعادة شيء من الاستقرار والأمن. وتسعى السلطات جاهدة لجذب الاستثمارات الاجنبية لدعم اقتصاد البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي "هذه أول رحلة مباشرة مجدولة بين أوروبا والعراق منذ 35 عاما".

مشيرا الى أن "العراق اليوم يشهد استقرارا ملحوظا"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وسيتم، وفق وزارة النقل، تسيير رحلتين أسبوعياً على خط بغداد – أثينا–بغداد مع إمكانية زيادة عدد الرحلات وفقاً لمعدلات الطلب.

وكانت الشركة اليونانية بدأت قبل أشهر تسيير رحلات الى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، الذي يُقدّم نفسه على أنه واحة للاستقرار في العراق.