أربيل.. "آدم" يروي روائع الموسيقى العالمية بلغة البيانو

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان24)- نظمت المديرية العامة للتربية في أربيل، بالتعاون مع مديرية النشاط المدرسي، حفلاً موسيقياً خاصاً لعزف البيانو أحياه الطالب الموهوب "آدم"، على قاعة جمال هدايت للنشاط المدرسي بمدينة أربيل.

وصرح مدير النشاط المدرسي في أربيل، وشيار مرجان،لـ"كوردستان 24" اليوم السبت، 13 حزيران/يونيو 2026، قائلاً: "لا تكمن أهمية هذه الفعالية في وقوف طالب على المسرح فحسب، بل في كون آلة كالبيانو أصبحت لغة للتعبير عن أحاسيس وقدرات جيل جديد من الطلبة. هذا الحفل يمثل مسعى للجمع بين الفن والتربية في مكان واحد، وإتاحة الفرصة لتنمية مواهب الأطفال والشباب ورعايتها".

وأضاف مرجان: "عزف آدم مجموعة من روائع الموسيقى العالمية الشهيرة؛ وهي مؤلفات تمتاز بهارمونيتها الخاصة وتركت بصمة واضحة في تاريخ الموسيقى. كما خُصص جانب مهم من العرض للموسيقى الشرقية، بهدف خلق انسجام وتوازن بين روح الموسيقى العالمية والهوية الشرقية الأصيلة".

وعن أهمية الحفل، أوضح مدير النشاط المدرسي: "هذا الحفل يأتي كخطوة لاكتشاف ودعم مواهب الطلبة، لا سيما في المجالات الفنية التي تتطلب رعاية ومساندة. وفي ختام العرض، جرى تقديم شهادة تقديرية للطالب آدم تكريماً لمشاركته والمستوى الفني الذي قدمه".

يُذكر أن الحفل الموسيقي الخاص بعزف البيانو للطالب الموهوب "آدم"، قد أقيم اليوم السبت، 13 حزيران/يونيو 2026، على قاعة جمال هدايت للنشاط المدرسي في مدينة أربيل.