ترامب يلتقي قادة من الشرق الأوسط وزيلينسكي خلال قمة "مجموعة السبع" في فرنسا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، السبت، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إجراء سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قادة دول من الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك خلال قمة مجموعة السبع (G7) المقرر عقدها في فرنسا هذا الأسبوع.

لقاءات عربية ودولية مكثفة

وأوضح المسؤولون أن جدول أعمال الرئيس ترامب يتضمن اجتماعات ثنائية منفصلة مع قادة كل من مصر وقطر والإمارات، لتعزيز التنسيق التشاوري بشأن قضايا المنطقة. كما سيجري لقاءات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وفيما يخص الملف الأوكراني، أكدت الإدارة الأمريكية أن ترامب سيشارك في جلسة عمل موسعة بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي. ورغم عدم وجود خطة مسبقة لعقد اجتماع ثنائي رسمي بينهما، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى إمكانية حدوث لقاء "على هامش" القمة.

ملفات اقتصادية وتكنولوجية

وبحسب المصادر الرسمية، يسعى الرئيس الأمريكي خلال هذه القمة إلى طرح قضايا استراتيجية تهم الأمن القومي والاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها:

-النمو الاقتصادي والتنمية: سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي.

-سلاسل الإمداد والمعادن الحرجة: العمل على تأمين توريد المعادن الأساسية اللازمة للصناعات التكنولوجية المتقدمة.

-التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: بحث أطر التعاون والتنظيم في هذا المجال المتسارع.

-الهجرة غير الشرعية: معالجة التحديات المرتبطة بملف الهجرة وتأثيراتها الدولية.



ختام القمة

ومن المقرر أن يختتم الرئيس ترامب زيارته بحضور مأدبة عشاء رسمية يستضيفها قصر فرساي التاريخي مساء الأربعاء القادم، قبل أن يغادر عائداً إلى العاصمة واشنطن.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تسعى فيه واشنطن لتعزيز تحالفاتها الدولية وبحث ملفات الطاقة والأمن والتكنولوجيا مع القوى العالمية الصاعدة والمؤثرة.



المصدر: رویترز