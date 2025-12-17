إلقاء القبض على (6 إرهابيين) في كركوك والموصل وبغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، القبض على (6) إرهابيين في ثلاث محافظات.

وقال الجهاز في بيان تابعته كوردستان24: إنه " تمكن جهاز مكافحة الإرهاب بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، من إلقاء القبض على (4) أربعة إرهابيين في كركوك كانوا يعملون بصفة (ناقلين ومجهزين) في فلول عصابات داعش المندحرة".

وأضاف "خلال عمليتين منفصلتين تم إلقاء القبض على إرهابيَين اثنين، أحدهما في الموصل والآخر في العاصمة بغداد".

وأشار الى أنه "ضمن عمليات تفتيش وتطهير أوكار بقايا عصابات داعش الإرهابية وبالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كوردستان وقوات كوماندوز السليمانية، أجريت سلسلة عمليات تفتيش واسعة في محافظة كركوك قضاء الدبس".

وتابع أنه "من جانب آخر تم تنفيذ عمليات تطهير في محافظة صلاح الدين سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن تدمير (6) أوكار وجحور لبقايا داعش المندحرة".

وأكد الجهاز، بحسب البيان، على "استمرار تنفيذ الواجبات الوطنية بكفاءة مهنية عالية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية الأخرى، لضمان حماية المواطنين والحفاظ على أمن البلاد".