الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الجديد لبولندا في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، 17 كانون الأول 2025، في بيرمام، ماتشيج زايدل، القنصل العام الجديد لبولندا لدى أربيل.

وخلال اللقاء، أعرب القنصل العام البولندي عن سعادته بلقاء الرئيس بارزاني، مؤكداً استعداد بلاده لتعزيز وتنمية العلاقات بين إقليم كوردستان وبولندا في مختلف المجالات، كما أبدى القنصل إعجابه بالتقدم الملموس الذي يشهده الإقليم على مستوى الأمن والاستقرار والإعمار والرفاهية، مشيداً بدور ومكانة الرئيس بارزاني وحكومة إقليم كوردستان، وثمّن عالياً صمود ونضال شعب كوردستان في التغلب على التحديات والمآسي التي واجهته في الماضي.

من جانبه، هنأ الرئيس بارزاني القنصل البولندي الجديد في أربيل بمناسبة تسلمه مهام عمله، مؤكداً دعمه ورغبة الإقليم بتوطيد أواصر العلاقات الثنائية والارتقاء بها.

كما تطرق الرئيس بارزاني خلال حديثه إلى فصول المعاناة التي مر بها الشعب البولندي في تاريخه، لكنه استطاع بوحدته ونضاله تجاوز الصعاب حتى أصبحت بولندا اليوم واحدة من الدول المتقدمة في أوروبا والعالم.

وشكّلت الأوضاع في العراق والمنطقة عموماً، واستعراض تاريخ ونضال شعب كوردستان، بالإضافة إلى الحديث عن الطبيعة والمعالم الجمالية التي تمتاز بها مناطق كوردستان محاور أخرى للقاء.